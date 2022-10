Ski Alpin

Thomas Dreßen nimmt Weltcup-Comeback in Angriff: Darum profitiert der DSV-Star von der Matterhorn-Absage

Thomas Dreßen erklärt gegenüber Eurosport, wie er sein Weltcup-Comeback in Lake Louise in Angriff nimmt und welchen Vorteil die Matterhorn-Absage verbirgt. Darüber hinaus gewährt der DSV-Star einen Blick in seine Vorbereitung.

00:07:37, vor 6 Stunden