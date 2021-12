Ski Alpin

Alex Vinatzer scheitert beim Slalom in Val d'Isère auf der Face de Bellevarde am letzten Tor

Bitteres Aus für Alex Vinatzer beim Slalom auf der Face de Bellevarde in Val d'Isère: Auf dem Weg zum sicheren Podium scheitert er am letzten Tor. Er wird ausgehoben und stürzt über die Ziellinie. Da er das letzte Tor verpasst, wird der Italiener, der deutlich unter der Zeit des am Ende zweitplatzierten Kristoffer Jakobsen bleibt, später disqualifiziert.

00:01:44, vor einer Stunde