Ski Alpin

Linus Straßer misslingt Auftakt in die Slalomsaison auf der Face de Bellevarde in Val d'Isère

Linus Straßer misslingt der Auftakt in die olympische Slalomsaison. Beim Rennen auf der Face de Bellevarde in Val d'Isère zeigt der Münchner eine zu fehlerhafte Vorstellung und verpasst die Teilnahme am zweiten und entscheidenden Durchgang. Besonders die Einfahrt in den Steilhang gelang Straßer nicht ideal und kostete ihm wetrvolle Sekundenbruchteile.

00:01:02, vor 6 Minuten