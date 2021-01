Die FIS teilte nach einer weiteren Evaluierung der Corona-Situation in der Schweiz mit, dass die Teams zunächst nicht zum anstehenden Weltcup in Wengen anreisen sollen. Eine Task Force sei nun damit beauftragt, die Lage weiterhin zu prüfen, um zeitnah weitere Informationen mitzuteilen.

Am Sonntag hatte der Weltverband zunächst noch die Durchführung der Rennen bestätigt , am Montag erfolgte der vorbehaltliche Stopp. Bereits zuvor war über eine Absage der Rennen spekuliert worden.

Die Gesundheitsbehörde des Kantons Bern hatte aber zunächst die Freigabe für die Rennen erteilt, nachdem zuvor schon der Weltcup in Adelboden (ohne Zuschauer) stattgefunden hatte. Die 14-Tage-Inzidenz in Bern lag zuletzt allerdings bei 455. In Wengen wurden sogar 51 der 1100 Einwohner positiv getestet. Zudem sollen einige britische Touristen in Wengen unterwegs gewesen sein.