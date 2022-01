Mit dem Weltcup-Wochenende in Wengen steht ein großer Klassiker auf dem Programm. Gleich vier Wettbewerbe stehen auf dem Programm.

Den Auftakt macht ein Super-G am 13. Januar. Es handelt sich um ein Nachholrennen, das zunächst in Lake Louise und dann in Bormio dem Wetter zum Opfer fiel.

Sowohl für den 14. als auch den 15. Januar ist eine Abfahrt angesetzt. Den Abschluss bildet der Slalom auf der Herren am 16. Januar.

Chancen auf deutsche Top-Platzierungen können sich Slalomfahrer Linus Straßer sowie die Speed-Spezialisten um die Vizeweltmeister Andreas Sander und Romed Baumann ausrechnen.

Weltcup in Wengen: Die Startzeiten

Donnerstag, 13. Januar, 12:30 Uhr: Super-G

Super-G Freitag, 14. Januar, 12:30 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Samstag, 15. Januar, 12:30 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Sonntag, 16. Januar, 1ß:15 Uhr und 13:30 Uhr: Slalom

Weltcup in Wengen live im TV

Alle Rennen vom Lauberhorn-Wochenende werden live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Slalom in Wengen im Livestream

Eurosport ist auch im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ live mit von der Partie. Hier gibt es alle Rennen bis zum letzten Starter im Livestream. Ihr verpasst also nichts, auch wenn das TV schon abgeschaltet haben sollte.

Weltcup in Wengen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zu allen vier Rennen in Wengen einen Liveticker.

Die Liveticker in der Übersicht:

