Ski Alpin

Abfahrtssieg in Wengen: Vincent Kriechmayr triumhiert beim Klassiker am Lauberhorn vor Beat Feuz

Abfahrtssieg in Wengen: Vincent Kriechmayr triumhiert beim Klassiker am Lauberhorn, der Österreicher knackt die Zeit von Beat Feuz und verhindert den Heimsieg des Schweizers. Nach den Kontroversen um seinen Start eine sportliche Antwort von Kriechmayr, die es in sich hatte und ihm den nächsten Weltcupsieg einbrachte.

00:02:31, vor 11 Minuten