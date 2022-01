Ski Alpin

Wengen: Alexander Schmid schreibt Slalom-Geschichte - mit letzter Startnummer in den zweiten Durchgang

Alexander Schmid hat beim Slalom in Wengen mit der 67 die letzte Startnummer - und schafft es trotz der schlechten Bedingungen als 28 in den zweiten Durchgang. Das gab's noch nie mit der letzten Startnummer. Am Ende wurde der deutsche Riesenslalom-Spezialist sogar 14 - sein bestes Slalom-Ergebnis überhaupt.

00:01:13, vor 2 Stunden