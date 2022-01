Ski Alpin

Beat Feuz am Lauberhorn geschlagen: Schweizer macht aber Podium in Wengen klar

Beat Feuz hat den Sieg in der Weltcup-Abfahrt am Lauberhorn zwar verpasst, ist aber in Wengen auf den zweiten Platz gerast. Der Schweizer zeigte einen starken Lauf und legte eine Zeit vor, die nur vom Österreicher Vincent Kriechmayr unterboten wurde. Die Fahrt von Feuz beim Klassiker hier im Video!

00:02:38, vor einer Stunde