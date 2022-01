Was tun? Romed Baumann, beim Sieg von Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr 19., riet: "Jetzt nur nicht die Nerven wegschmeißen." Denn: Als nächstes folgt die Olympia-Generalprobe, ausgerechnet auf der Streif in Kitzbühel.

Dort, auf seinem Hausberg, will auch Straßer wieder angreifen und "das Beste rausholen". Bei der historischen Fahrt von Lucas Braathen (Norwegen) in Wengen von Rang 29 zum Sieg glückte das nur Schmid, der mit der letzten Startnummer ebenfalls ein wahres Husarenstück ablieferte.

"Das hätte ich nicht gedacht", sagte der Allgäuer, der nie zuvor im Slalom Weltcup-Punkte geholt hatte, "es ist einfach cool, dass ich mal meinen Stiefel durchgebracht habe."

Auch bei Straßer schien bis zu seinem Einfädler im Finale einiges möglich. Er sei aber "in guter Form", betonte der Münchner, "ich habe gemerkt, dass ich richtig gut Gas geben kann".

Weidle der Lichtblick des Wochenendes

Kira Weidle kostete die Momente des Glücks so richtig aus. Als Letzte verließ sie nach ihrem starken zweiten Platz in der Abfahrt von Zauchensee mit dem klobigen silbernen Pokal das Podium, das nach ihrer wilden Spritzerei vor Sekt nur so triefte. Das beste Weltcup-Ergebnis in Weidles Spezialdisziplin war für die WM-Zweite nach schwierigen Wochen ein echter Befreiungsschlag.

"Bei mir ist alles Kopfsache", sagte die 25-Jährige. Weil der Kopf aber in diesem Winter noch nicht mitspielen wollte, fiel die Freude nun umso größer aus. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte Weidle, "vor allem, weil die ersten Rennen nicht so gelaufen sind." Ihre vierte "Stockerl"-Fahrt im Weltcup gebe "natürlich Selbstbewusstsein für Olympia" in Peking (ab 4. Februar).

"Ich glaube schon, dass das Ergebnis eine Last von ihr nimmt", meinte auch Maier. Das bestätigte sich tags darauf im Super-G, wo Weidle als 16. das zweitbeste Karriere-Ergebnis in ihrer Nebendisziplin holte.

Medaillenhoffnungen in Peking?

Nach dem dürftigen Saisonstart habe sie noch "mit sich und ihren Leistungen gehadert", berichtete Maier. Jetzt aber habe sie bewiesen, "dass sie doch zu den absoluten Top-Läuferinnen gehört".

Nur 0,10 Sekunden trennten Weidle von der Schweizer Siegerin Lara Gut-Behrami. "Das ist nicht viel und ärgert mich ein bisschen", sagte sie. Doch bei der Siegerehrung war das vergessen, und überhaupt: "Es sind ja noch ein paar Rennen in dieser Saison, auch ein paar große, wichtige", sagte Weidle, "irgendwann ist das Hundertstel-Glück wieder auf meiner Seite." Vielleicht ja in China.

