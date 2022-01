Ski Alpin

Abfahrt in Wengen: Marco Odermatt schrammt am Heimsieg am Lauberhorn vorbei

Der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt verpasst nur ganz knapp den Sieg in der Abfahrt am Lauberhorn in Wengen. Mit einer risikoreichen Fahrt muss sich der Schweizer beim Heimspiel lediglich Aleksander Kilde aus Norwegen geschlagen geben. Rang drei geht mit Beat Feuz an einen weiteren Schweizer. Hier gibt es den Lauf von Odermatt im Video.

00:02:33, vor 11 Minuten