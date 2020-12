Der Sprung hinein ins Glück war ein doppelter Salto gestreckt mit doppelter Schraube, und Emma Weiß gelang er fast perfekt. Schon in den Sekunden nach ihrer Landung aus luftiger Höhe brach daher die pure Freude aus ihr heraus. "Es war brutal emotional", berichtete sie später im Videocall, "es sind brutal viele Tränen geflossen." Derlei Gefühlsregungen waren freilich nur allzu verständlich nach ihrem unerwarteten Sprung mitten hinein in die Weltklasse.

Weiß, 20 Jahre alt und aus Albstadt auf der Schwäbischen Alb, ist Ski-Freestylerin, und beim Saisonauftakt in Ruka/Finnland gelang ihr am vergangenen Freitag in der Disziplin Aerials aus deutscher Sicht Historisches. Hinter Ex-Weltmeisterin Laura Peel (Australien) landete sie auf Platz zwei - ein Erfolg aus heiterem Himmel: Zuletzt hatte im März 1998 Gerhard Melcher eine deutsche Podestplatzierung im Weltcup erzielt. "Es ist alles so surreal, total schwer zu greifen", sagte sie.

Zugleich hat sie schon eine gute Basis für die Teilnahme an Olympia 2022 in Peking geschaffen. Bis dahin werde weiter von ihr zu hören sein, denn, sagt Weiß lachend: "Ich bin eine Wettkampfsau." Das kann sie an der Stätte ihres größten Erfolges gleich noch mal beweisen: In Ruka finden am kommenden Wochenende noch zwei Europacup-Wettkämpfe statt.