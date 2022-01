Ski Freestyle

Freestyler Cody Laplante verliert beim Slopestyle in Font Romeu seine Ski mitten in der Luft

Cody Laplante aus den USA bekommt es beim Slopestyle-Wettbewerb in Font Romeu (Frankreich) mit der Zentrifugalkraft zu tun - und verliert beide Ski mitten in der Luft. Der Sturz geht danach Gott sei Dank einigermaßen glimpflich aus. Zum zweiten Durchgang tritt Laplante dann allerdings nicht mehr an.

00:01:46, vor einer Stunde