Ski Freestyle

Olympia 2022, Ski Freestyle: Alexander Hall holt Gold - der beste Run des US-Amerikaners in Peking

Ski Freestyle: Alexander Hall holt Gold - der beste Run des US-Amerikaners in Peking bei der Entscheidung im Slopestlye-Contest der Männer. Der WM-Dritte gewann am Mittwoch nach drei Final-Durchgängen im Genting Snow Park von Zhangjiakou vor seinem Landsmann Nicholas Goepper, der schon in Pyeongchang Silber geholt hatte. Dritter wurde der Schwede Jesper Tjäder.

