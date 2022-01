Ski Freestyle

Was ist Ski Freestyle - Big Air? Regeln und Infos zu den Sprüngen von der großen Schanze in Peking bei Olympia 2022

Was ist Ski Freestyle - Big Air? Die Regeln und Infos zu den Sprüngen der Freestyler von der großen Schanze in Peking bei Olympia 2022 im Erklärvideo! Beim Kampf um die Medaillen gehen mehrere Faktoren in die Wertung der Jury ein, wenn bei der Olympia-Premiere dieser Disziplin erstmals Gold gejagt wird. Nicht immer geht der Sieg an den Sprung mit der höchsten Schwierigkeit.

00:02:41, vor einer Stunde