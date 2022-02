Ski Freestyle

Olympia 2022 - Ski Freestyle: Crash mit Kameramann - Schreckmoment in der Halfpipe bei Run von Jon Sallinen

Schreckmoment in der Halfpipe: Der Finne Jon Sallinen touchiert in seinem Run einen Kameramann am Rand der Halfpipe bei der Freestyle-Qualifikation. Trotz des Zusammenstoßes blieben beide nach ersten Informationen unverletzt. Der Kameramann stand ebenso wie der Finne nach kurzer Zeit wieder auf, und Sallinen brachte seinen Lauf ins Ziel.

00:02:40, vor 17 Stunden