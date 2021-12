Dies hatten neben Maier auch Bachsleitner, Tim Hronek, Müller und Wilmsmann schon geschafft.

Die schwedische Weltmeisterin Sandra Näslund holte im sechsten Saison-Rennen ihren fünften Erfolg. Bei den Männern gab es in Bastien Midol (Frankreich) im sechsten Wettkampf den sechsten Sieger.

Für die deutschen Skicrosser steht bislang eine Podestplatzierung zu Buche: Wilmsmann war im französischen Val Thorens kürzlich Dritter.

Nach der Weihnachtspause stehen im Januar in Nakiska/Kanada (14./15.) und Idre/Schweden (22./23.) noch je zwei Rennen vor Olympia in Peking auf dem Programm. Dort geht es am 17. und 18. Februar um Medaillen.

(SID)

Olympia - Ski Freestyle Bachsleitner knackt Olympianorm - Wilmsmann fährt aufs Podium 11/12/2021 AM 15:31