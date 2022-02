Eileen Gu sank in den Schnee und zeigte ihr schönstes Lächeln.

Gerade hatte Chinas Postergirl der Olympischen Winterspiele seinen krönenden Gold-Sprung im Big-Air-Event gelandet - "explodierten" auch schon die Websites der sozialen Medien in China.

Geboren und aufgewachsen ist Gu in Kalifornien, 2019 entschied sie sich aber für das Heimatland ihrer Mutter, China, auf Titeljagd zu gehen.

Ihre Fans nennen sie "Schneekönigin", ihr Gesicht ziert überall Werbeplakate und Zeitschriften-Cover.

Bei "Weibo", wo sie 2,6 Millionen Follower hat, dominierte ihr Name die Trendcharts. Schon nach 30 Minuten wies ihr Post 90.000 Kommentare auf – das Video ihrer beeindruckenden Show wurde in der ersten Stunde nach Veröffentlichung 300 Millionen Mal angeschaut. Die Fans waren so zahlreich, dass die ganze Plattform - aufgrund der hohen Zugriffszahlen - kurzzeitig komplett überlastet war.

Größter Karriereerfolg für Gu

In fließendem Mandarin erzählte Gu vom "besten Moment ihres Lebens". Sie genoss ihren bislang größten Karriereerfolg in vollen Zügen, eine große Goldsause sollte es aber nicht geben. Einen Schokoriegel hatte sie für diese Gelegenheit aus der Heimat mitgebracht, außerdem wollte sie "Klavier üben und dann in mein Tagebuch schreiben".

Im dritten und letzten Sprung hatte sie tief in die Trickkiste gegriffen und als erste Frau überhaupt einen "Left Double 1620" mit einem "Safetygrab" gelandet.

