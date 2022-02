"Ich habe mich für China entschieden, weil es mir eine große Möglichkeit eröffnet, meinen Sport jenen Menschen nahezubringen, die noch nie davon gehört haben", erklärte Eileen Gu auf einer Pressekonferenz.

"Und um ehrlich zu sein, habe ich mein Ziel erreicht." Über 300 Millionen Menschen würden sich in China für Wintersport interessieren. "Wenn ich auch nur einen kleinen Teil davon inspirieren konnte, stimmt mich das äußerst stolz", ergänzte sie.

In ihrer amerikanischen Heimat stieß ihre Wahl für China zuletzt auf ordentlich Kritik. Besonders in politischer Hinsicht wurden der 18-Jährigen heftige Vorwürfe gemacht.

"Jeder Athlet muss wissen, wann man zu seiner Flagge stehen soll. Entweder stehst du für Freiheit oder Menschenrechtsverletzungen", schoss die ehemalige US-Botschafterin Nikki Haley gegen Gu. Doch das ließ diese nicht auf sich sitzen.

Eileen Gu widerspricht und weist auf Chancen hin

Die Freestyle-Olympiasiegerin sieht gerade in diesen Differenzen eine Möglichkeit. Die 18-Jährige versuche sich immer wieder in der Öffentlichkeit zu engagieren.

"Ich finde, dass ich meine Stimme so viel wie möglich in Themen einsetze, die für mich relevant und persönlich sind und sich an Menschen richten, die bereit sind, mir zuzuhören", erklärte sie auf einer Pressekonferenz.

"Und davon abgesehen bin ich auch ein junges Mädchen, also gebe ich mein Bestes die Welt zu einem besseren Ort zu machen", unterstrich sie ihre Ambitionen.

