"Das ist der beste Moment meines Lebens. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist", sagte Gu.

Gu bescherte China damit das insgesamt dritte Gold der Winterspiele. Die einzige deutsche Startern Aliah Delia Eichinger (St. Oswald) hatte bei ihrem Olympia-Debüt als 18. den Einzug in den Medaillenkampf verpasst.

Ad

Der auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände ausgetragenen Big-Air-Wettbewerb ist in Peking erstmals Teil des olympischen Programms.

Olympia - Ski Freestyle "World's first!" Asselin mit spektakulärem Trick im Big-Air-Finale VOR 2 STUNDEN

Eichinger ist auch im Slopestyle (ab 13. Februar in Zhangjiakou) als einzige Deutsche dabei. Dort geht auch die chinesische Hoffnungsträgerin Gu, die zudem in der Halfpipe (ab 17. Februar) antritt, erneut an den Start.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach erneutem Shitstorm gegen Zhu: Weibo löscht Einträge

(SID)

"World's first!" Asselin mit spektakulärem Trick im Big-Air-Finale

Olympia - Ski Freestyle Qualifikation trotz Patzer: Chinesin erreicht Ski Freestyle Finale VOR EINEM TAG