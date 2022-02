Ski Freestyle

Olympia 2022: Jia Zongyang mit Salto bei der Landung im Aerials Mixed-Team - Verspielt Gold für China

Der chinesische Freeskier Jia Zongyang patzt im Aerials-Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking bei der Landung. Zongyang ist bei der Landung zu spät und rettet sich mit einem Überschlag. Eine gute Wertung ist damit dahin. China ging als haushoher Favorit in den Wettbewerb, am Ende reicht es nur für Silber.

00:01:55, vor einer Stunde