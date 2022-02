Ski Freestyle

Olympia 2022 - Ski-Freestyle: Eileen Gu begeistert mit Klavier-Solo am Flughafen

Ski-Freestylerin Eileen Gu war zweifelsohne einer der Stars der Olympischen Winterspiele 2022. Die gebürtige Kalifornierin, die in Peking für China startete, beigersterte nicht nur auf sportlicher Ebene mit je einer Goldmedaille im Big Air und in der Halfpipe sowie einmal Silber im Slopestyle, sondern begeisterte darüber hinaus am Flughafen mit einem eindrucksvollen Klavier-Solo.

00:01:13, vor einer Stunde