Ski Freestyle

Olympia 2022, Ski Freestyle: Sabrina Cakmakli im Halfpipe-Finale als Zwölfte unter Wert geschlagen

Sabrina Cakmakli im Halfpipe-Finale als Zwölfte unter Wert geschlagen - leider nur letzter Platz bei Olympia in Peking 2022. Nach dem etwas überraschenden Einzug ins Finale fehlte es der Sportsoldatin in ihren drei Runs an Höhe. Vor vier Jahren in Pyeongchang war Cakmakli noch Achte geworden, in dieser Saison war bislang ein 13. Rang im Weltcup ihr bestes Ergebnis.

00:02:06, vor 5 Stunden