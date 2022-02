Nach ihrer Ankunft am Flughafen hatte sie auf Instagram geschrieben: "Meine Reise war nicht die leichteste. Ich hoffe sehr, dass ich am 13. Februar springen kann."

Seitdem ist Weiß vom deutschen Team getrennt. Bisher zitterte die Freestylerin um ihre Teilnahme. "Da würde ein Lebenstraum platzen. Das heißt: Er müsste noch vier Jahre warten", hatte die 22-Jährige dem "SID" kürzlich gesagt.

Doch seit Samstag scheint endlich Klarheit zu herrschen. Denn ihre Nachricht in den sozialen Medien gibt Hoffnung auf einen Start der Gesamtweltcupfünften des vergangenen Jahres bei der Qualifikation am Sonntag.

Weiß mit Vorfreude auf Qualifikation

Auf dem Foto zeigt sich Weiß unter den Olympischen Ringen am Fuße der Freestyle-Schanze in Zhangjiakou und strahlt in ihrer Wettkampfausrüstung in die Kamera.

"Morgen geht es los, meine Freunde", schrieb die DSV-Athletin mit Blick auf die Qualifikation. "Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und meine ersten Olympischen Spiele zu erleben. Vor etwas mehr als einer Woche schien es weit entfernt", erklärte Weiß. "Aber manchmal geschehen Wunder", so die 22-Jährige.

Am Sonntag (2:55 Uhr MEZ live bei Eurosport 2 und bei Eurosport auf Joyn!) beginnt die Qualifikation für das Finale, das am Montag ausgeflogen wird.

Weiß startet zwar nur als Außenseiterin in die Wettbewerbe in Peking. Aber: Manchmal geschehen eben Wunder.

