Wann immer sie in Peking landet, ob nun auf dem Flughafen oder nach ihrem goldenen Freestyle-Sprung, hat Eileen Gu das Gefühl, zu Hause zu sein.

"Dieser Eindruck ist sehr stark, und er wird jedes Mal stärker", sagte Olympias Schneeprinzessin vor ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Auftritt bei den Spielen in der Heimat ihrer Mutter.

Der Hype um das 18 Jahre alte Teilzeit-Model ist grenzenlos - in China, wohlgemerkt. In den USA ist man weniger begeistert.

In den USA verachtet, in China verehrt

Unter dem Hashtag #eileengutraitor, was frei übersetzt so viel bedeutet wie "Eileen Gu, die Verräterin", rauschen Hasskommentare durch die Sozialen Medien. "Schmeißt sie raus" und "Nehmt ihr die Stanford-Zulassung weg", sind noch die harmlosesten Beiträge.

Gu billige die Missachtung der Menschenrechte und sei das neue Gesicht kommunistischer Unterdrückung heißt es in anderen Kommentaren, weiter geht es dann tief unter die Gürtellinie.

In China dagegen, wo sie Gu Ailing heißt, ist die junge Frau eine willkommene Botschafterin für die Partei von Staatschef Xi Jinping. Das chinesische Netz Weibo, vergleichbar mit Twitter, kniet vor Gu, die als Tochter eines Amerikaners und einer Chinesin in Kalifornien zur Welt kam und seither dort lebt.

In China hat Gu hochdotierte Werbeverträge mit einer Kaffeehauskette und einem Modeportal, ihr pekinggefärbtes Mandarin verzückt die Chinesen, ihr sportlicher Erfolg rundet die perfekte Illusion der grenzüberwindenden Jugend ab. Nach Gold im Big-Air-Wettbewerb geht es am Sonntag im Slopestyle weiter.

Wandel zwischen den Welten nicht immer einfach

Ihr selbst ist es offenbar egal, wie andere Menschen über sie denken. "Mein Bestreben ist es nicht, jeden glücklich zu machen", sagte sie am Dienstag in Peking: "Ich bin ein 18-jähriges Mädchen, das sein Leben liebt und eine gute Zeit hat."

Sie nutze ihre Stimme, "um so viel Positives wie möglich zu bewirken", um vor allem sportbegeisterten Mädchen in China zu zeigen, dass man alles erreichen könne. Dass das gerade in China nicht so ganz einfach ist, dazu sagte Eileen Gu nichts.

Die Kehrseite der Medaille erlebt Eiskunstläuferin Beverly Zhu, wie Gu in den USA aufgewachsen und in Peking für China am Start. Verunsichert stolperte die 19-Jährige bislang mehr schlecht als recht durch ihre Programme und wurde dafür via Weibo dermaßen attackiert, dass selbst die chinesische Zensur eingriff.

Zhu wurde komplett verrissen, von ihrem holprigen Mandarin bis hin zu ihrer hoffnungslosen Vorstellung auf dem Eis. Nicht immer ist eine Wanderung zwischen den Welten ein goldener Spaziergang.

(SID)

