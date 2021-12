Weiß hatte sich im vergangenen Jahr nach einem überraschenden zweiten Rang zum Saisonauftakt in Ruka in der erweiterten Weltspitze etabliert und im Weltcup am Ende den fünften Rang belegt.

Die zehn Tage vor dem ersten Wettkampf musste sie in Quarantäne verbringen, nachdem sie bei der vorzeitigen Anreise trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Die ehemalige Weltmeisterin Xu Mengtao aus China sicherte sich beim zweiten Wettkampf in Ruka ihren 26. Sieg im Weltcup und ist damit Rekordhalterin.

Am Tag zuvor hatte ihre Mannschaftskollegin Kong Fanyu gewonnen, die Zweite der Olympischen Spiele von 2018 landete diesmal auf Rang zwei.

