Ski Freestyle

Was ist Ski Freestyle -Skicross? Die Regeln und Infos zum Duell der Freestyler bei Olympia in Peking 2022

Was ist Ski Freestyle -Skicross? Die Regeln und Infos zum Duell der Freestyler bei Olympia in Peking 2022 hier kompakt in unerem Erklärvideo! Im direkten Duell geht es bei dieser spektakulären Disziplin um die Medaillen und die deutschen Skicrosser um Daniela Maier, Tobias Müller, Florian Wilmsmann, Daniel Bohnacker, Tim Hronek und Niklas Bachsleitner haben dabei gute Chancen.

00:02:26, vor 2 Stunden