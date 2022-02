Ski Freestyle

Olympia 2022: Spektakuläre Bilder beim Skifreestyle im Big Air in Peking - Simo Peltola landet auf einem Bein

Die Skifreestyler sind bekannt für spektakuläre Bilder. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking steht im Big Air die Qualifikation der Männer an. Der Finne Simo Peltola zeigt schon in der Quali sein ganzes Können. Nach seinem Sprung landet er auf nur einem Bein. Die Aktion seht ihr im Video.

