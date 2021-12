Ski Freestyle

Was ist Ski Freestyle - Aerials? So funktionieren die spektakulären Sprünge um die Medaillen bei Olympia in Peking 2022

Was ist Ski Freestyle - Aerials? So funktionieren die spektakulären Sprünge um die Medaillen bei Olympia: Unser Erklärvideo gibt Euch die Infos kompakt. Wie hoch sind die Kicker genannten Schanzen, wie werden die Sprünge gewertet und mit welchem Tempo geht es zur Sache? Neu im Olympia-Programm ist in Peking 2022 der Mixed-Wettbewerb als dritte Entscheidung.

00:03:00, vor 2 Stunden