Ski Freestyle

Was ist Ski Freestyle - Slopestyle? Die Regeln zu den Sprüngen und Tricks im Kampf um die Medaillen bei Olympia

Was ist Ski Freestyle - Slopestyle? Die Regeln zu den Sprüngen und Tricks im Kampf um die Medaillen bei Olympia in Peking 2022 im Erklärvideo! Alle Infos zu der Anzahl der Runs, den Bewertungskriterien der Jury für die Drehungen an den Rails, Rampen und Kickern sowie dem Aufbau der Slope bei den Winterspielen im Februar in China findet Ihr hier kompakt zusammengefasst!

00:02:48, vor einer Stunde