Skicrosserin Maier fährt auf das Podest

Die 23-Jährige aus Urach wurde beim Sieg der früheren Weltmeisterin Fanny Smith (Schweiz) Dritte. Kurz vor Weihnachten war Maier in Innichen/Südtirol ebenfalls Dritte geworden.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für die deutschen Herren. Alle gestarteten Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) schieden bereits im Achtelfinale aus. Am 14. März steigt für die Skicrosser das Weltcupfinale in Veysonnaz in der Schweiz.