Geplant sind an diesem Wochenende Rennen der Skicrosser in Sunny Valley im Ural sowie der Springer (Aerials) in Jaroslawl nordöstlich von Moskau.

Die daran beteiligten Mannschaften seien direkt von den Olympischen Spielen in Peking aus nach Russland gereist, "weit vor der aktuellen Eskalation zwischen Russland und Ukraine", teilte die FIS weiter mit.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: Besondere Glückwünsche im Ziel: Haka für Halfpipe-Champion Porteous

Olympia - Ski Freestyle Schweiz legt gegen Bronze-Entscheidung im Ski Freestyle Protest ein 20/02/2022 AM 18:24

(SID)

"Das ist unfair!" Große Geste von Maier - Smith versteht die Welt nicht mehr

Olympia - Ski Freestyle Neuseeländer Porteous fliegt zu Gold in der Halfpipe 19/02/2022 AM 04:00