Freund feiert in Rasnov Weltcup-Comeback

Der 31-Jährige aus Rastbüchl gehört im rumänischen Rasnov am Wochenende erstmals seit der ersten Hälfte der Vierschanzentournee 2018/19 wieder zum deutschen Team.

"Ich bin so glücklich, bekannt geben zu dürfen, dass ich in Rasnov springen werde. Das Training lief gut, und ich freue mich, endlich wieder im Wettkampf springen zu dürfen", twitterte der einstige Gesamtweltcup-Sieger. In Rasnov stehen auf der kleinsten Schanze des Weltcups am Donnerstag die Qualifikation und am Freitag sowie am Samstag zwei Einzelspringen an.

Freund hatte nach zwei Kreuzbandrissen Ende 2018 sein Comeback gegeben, den Anschluss an die Weltspitze aber nicht geschafft. Eine Meniskusoperation im Februar 2019 beendete dann seine Saison vorzeitig. In der Vorbereitung auf die laufende Saison kehrte er auf die Schanze zurück, musste aber wegen Rückenproblemen den geplanten Wettkampfeinstieg verschieben und auf den Start bei der Vierschanzentournee verzichten.