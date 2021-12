Warum ein Rotes Trikot besonders gut riecht?

Diese Frage konnte Sofia Goggia nur mit einem Achselzucken beantworten. Dennoch erklärte die italienische Top-Fahrerin, dass sie besonders gerne an den Trikots der Gesamtführenden in den einzelnen Disziplinen riecht.

Vielleicht ist es der Duft des Erfolgs, den Goggia so gerne mag und dem sie auch in dieser Saison wieder hinterherjagt. Bei den Rennen in Lake Louise gelang ihr ein bärenstarker Hattrick, der ihr die Roten Triktos sowohl in der Abfahrtswertung als auch im Super-G bescherte.

Vor allem über den Super-G-Sieg freute sich die 14-fache Weltcup-Siegerin. "Der Super-G war meine persönliche Challenge. In der letzten Saison konnte ich, wenn ich in der Abfahrt gewonnen habe, nicht den Wechsel zum Super-G machen", erklärte Goggia.

Ausruhen darf sich die Speed-Spezialistin aber nicht. Denn schon am kommenden Wochenende muss sie bei den zwei Super-G-Rennen in St. Moritz ihr rotes Trikot wieder verteidigen.

