Wie der nationale Verband NRK bekannt gab, wurde nun auch Langlaufstar Simen Hegstad Krüger positiv getestet und muss für zehn Tage im Trainingsquartier auf der Seiser Alm in Südtirol in Quarantäne. Damit wird der Skiathlon- und Staffel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 zumindest die ersten Rennen in Peking verpassen.

"Krüger ist bereits der vierte Fall im Team. Das ist ein schwerer Schlag für die Mannschaft", sagte Trainer Eirik Myhr Nossum im norwegischen Rundfunk. Zuvor waren in der Langlauf-Auswahl die fünfmalige Weltmeisterin Heidi Weng, Anne Kjersti Kalva sowie Sprinttrainer Arild Monsen positiv getestet worden.

Ad

Olympia - Skilanglauf Olympia 2018: Tonga-Mann "bummelt" im Langlauf-Rennen GESTERN AM 08:46

Groß sind die Sorgen auch bei den Skispringern: Dort hatten sich in Daniel-Andre Tande, Fredrik Villumstad und Johann Andre Forfang drei Leistungsträger infiziert.

Olympia - Skilanglauf "Schreckliche Situation": Norwegens Langlauf-Duo positiv getestet GESTERN AM 12:50