Skilanglauf

Sprint-Weltcup in Dresden: Maja Dahlqvist sprintet unwiderstehlich zum Sieg vor historischer Kulisse

Maja Dahlqvist aus Schweden hält beim Langlauf-Sprint in Dresden ihre Landsfrau Jonna Sundling in Schach und siegt in beeindruckender Manier. Anamarija Lampic aus Slowenien schnappt sich in der Freistil-Konkurrenz Platz drei vor den Norwegerinnen Kristine Stavaas Skistad und Mathilde Myhrvold. Für Dahlqvist ist es der fünfte Sprint-Sieg in Folge.

00:00:42, vor 2 Stunden