Publiziert 11/04/2021 Am 14:04 GMT | Update 11/04/2021 Am 14:05 GMT

Der im internationalen Langlauf weitgehend unbekannte Asdöl legte die Distanz auf einem 5 km langen Rundkurs auf dem See Store Sandungen in Asker unweit von Oslo zurück. "Ich habe große Blasen an Händen und Füßen und bin ziemlich müde", sagte er dem norwegischen Rundfunk "NRK".

Er sollte sich schnell ausschlafen: Am Montag tritt er nur einen Tag nach seinem erfolgreichen Rekordversuch eine Stelle als Lehrer an.

Die Rekordstrecke entspricht etwa der Distanz von Bremen nach Stuttgart (Luftlinie).

