Das "Apartment Nystad" wird als helle Einzimmerwohnung beschrieben und liegt im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses.

Eine Trainingseinheit gibt es zur Buchung inklusive, wie Nystad schreibt: "Gern gehe ich mit euch auch eine Runde joggen. Ja, richtig gehört, Joggen als Bonus."

Allerdings deutete die ehemalige Profisportlerin an, dass ein Lauf mit ihr nicht unbedingt erholsam sein muss. Die 43-Jährige warnte: "Aber nicht rumheulen danach. Aua, zu schnell, jaul, wäh wäh..."

Die skurrile Anzeige sorgt in jedem Fall für Aufmerksamkeit. Die "Bild" berichtete , am Freitagabend hatten zudem bereits knapp 300 Personen den Beitrag geliket.

Nystad hatte 2002 in Salt Lake City Olympia-Gold mit der 4x5-km-Staffel geholt. 2010 in Vancouver folgte Gold im Teamsprint. Dazu gewann sie in Turin 2006 zweimal Silber (Staffel, Sprint) sowie 2014 in Sotschi Bronze (Staffel).

Nystad sammelte fünf WM-Medaillen (1/4/0) und gewann insgesamt neun Weltcuprennen (zwei im Einzel, sieben mit dem Team). Nach der Saison 2014/15 beendete sie nach 16 Jahren ihre aktive Laufbahn.

