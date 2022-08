Mazi Jamnik wurde laut Polizei noch mit einem Helikopter in das Universitätsklinikum in Stavanger geflogen, die Ärzte konnten sie aber nicht mehr retten.

Erst in diesem Jahr war die 19-Jährige für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. In der kommenden Saison steht für die slowenischen Sportler und Sportlerinnen die Heim-WM in Planica an.

Ad

Der slowenische Skiverband bestätigte auf der eigenen Homepage den schweren Unfall und schrieb schockiert : "Unsere junge Skilangläuferin Hana Mazi Jamnik ist bei einem tragischen Unfall während ihres Trainings in Norwegen ums Leben gekommen. Wir möchten der Familie unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Hana, du wirst immer in unseren Gedanken sein. Wir werden dich vermissen."

Skilanglauf Sorgenfalten bei Kläbo: Langlauf-Star schwerer verletzt als gedacht 02/08/2022 UM 08:35

Erst in der vergangenen Woche hatte Mazi Jamnik am berühmten Blinkfestivalen in Norwegen teilgenommen und war dort im Massenstart über 10 Kilometer gute 18. geworden.

Bei der Junioren-WM Anfang des Jahres hatte sie den 24. und 34. Platz belegt. Bei der Junioren-WM 2021 der Skiroller holte die junge Slowenin sogar Gold und Silber. Laut Polizei wurde der LKW-Fahrer festgenommen und wird nun wegen des Unfalls angeklagt.

Skilanglauf Wegen Athletensperre: Olympiasieger fordert "eigenen russischen Weltcup" 27/06/2022 UM 08:15