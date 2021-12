Skilanglauf

Weltcup in Lillehammer: Maja Dahlqvist gewinnt im Sprint vor Jesse Diggins und Tiril Udnes Weng

Beim Weltcup in Lillehammer gewinnt die Schwedin Maja Dahlqvist im Sprint vor der US-Amerikanerin Jesse Diggins und der Norwegerin Tiril Udnes Weng. Bereits in der vergangenen Woche hatte die 27 Jahre alte Dahlqvist im klassischen Sprint in Finnland gewonnen. Die Deutschen können derweil nicht um die vorderen Platzierungen mitkämpfen.

00:00:58, vor 32 Minuten