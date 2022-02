Skilanglauf

Olympia 2022: Deutsche Langläufer schnuppern lange an der Medaille, Russen dominieren

Einen Tag nach der Silber-Sensation der Damen hätte auch die Herren-Staffel im Skilanglauf beinahe nachgezogen: Das deutsche Quartett durfte lange an einer Medaille schnuppern, musste sich am Ende aber doch mit Rang fünf zufriedengeben. Gold ging in überlegener Manier an die Russen, Silber holte Norwegen und über Bronze jubelte Frankreich ähnlich ausgelassen, wie die deutschen Frauen am Vortag.

00:05:36, vor 3 Stunden