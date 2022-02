Skilanglauf

Olympia 2022 - Langlauf: Deutsches Duo Hennig/Carl gewinnt Gold im Teamsprint der Frauen - Entscheidung im Zielsprint

Das deutsche Langlauf-Duo Katharina Hennig und Victoria Carl läuft in der Teamstaffel bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zum Olympiasieg. Schlussläuferin Carl setzt sich in der letzten Runde durch und schlägt die Favoriten aus Schweden im Zielsprint. Die Entscheidung auf der letzten Runde im Teamsprint der Frauen seht ihr im Video.

00:03:53, Gestern Am 09:58