Skilanglauf

Olympia 2022: Cirenzhandui als erster Tibeter bei Olympischen Winterspielen im Sprint am Start

Bei den Olympischen Spielen in Peking sorgt der Langläufer Cirenzhandui für eine Premiere. Der 18-Jährige nimmt als erster Tibeter bei Winterspielen teil - allerdings unter der Flagge von China. Angesichts von zahlreich berichteten Menschenrechtsverletzungen in Tibet durch China durchaus als weitere Propaganda-Maßnahme zu verstehen. In der Sprint-Qualifikation wird Cirenzhandui 60.

00:00:42, vor 15 Stunden