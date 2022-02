Skilanglauf

Olympia 2022: Hennig und Carl "emotional etwas überfordert" nach sensationellem Gold-Coup im Teamsprint

Es war die Sensation des Olympia-Mittwochs: Die Goldmedaille im Teamsprint der Langläuferinnen durch Katharina Hennig und Victoria Carl. In ihrem Sieger-Interview verraten die Gold-Sprinterinnen, dass Carls unwiderstehlicher Schlussspurt in gewisser Weise auf Ansage kam. Hennig erlaubt außerdem einen kleinen Einblick in ihr Seelenleben: "Ich bin emotional positiv etwas überfordert", sagt sie.

00:01:31, Gestern Am 13:33