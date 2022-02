"Wir werden wieder kämpfen wie die Schweine. Wir haben eine Chance und sind heiß", sagte Hennig.

Während das Männer-Duo Janosch Brugger/Albert Kuchler als klarer Außenseiter in den wegen der eisigen Kälte in Zhangjiakou um knapp zwei Stunden auf 15.15 Uhr Ortzeit ( 8.15 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ) vorverlegten Wettkampf geht, ist für die beiden Sportsoldatinnen zwölf Jahre nach dem Vancouver-Gold von Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad in dieser Disziplin einiges möglich.