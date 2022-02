Skilanglauf

Olympia 2022: Johannes Hösflot Kläbo gewinnt wie auch 2018 Goldmedaille im Sprint der Männer

Johannes Hösflot Kläbo ging als Titelverteidiger und Favorit in den Freistil-Sprint der Männer bei den Olympischen Spielen in Peking. Und auch im Finale wird der Norweger dieser Rolle gerecht. Kläbo muss sich zwar Angriffen von Federico Pellegrino (Italien) erwehren, gewinnt am Ende aber erneut Gold. Der Italiener holt Silber, Alexander Terentev (ROC) Bronze. Das Sprint-Finale im Video:

00:03:58, vor 12 Minuten