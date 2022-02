Erst am Morgen vor dem Wettkampf entschied sich die 24-Jährige, ihren Platz im Teamsprint nicht anzunehmen und informierte deshalb umgehend ihre Mitläuferin darüber. "Ich bin heute früh aufgestanden und hatte da schon die Nachricht von der Kate auf dem Handy, dass sie sich einfach nicht 100 Prozent fit fühlt", erzählte Hennig im Eurosport bei Interview.

"Also alle Achtung vor der Kate, dass sie da ehrlich gesagt hat, dass sie nicht 100 Prozent in Verfassung ist. Das muss man erstmal machen", staunte die Sportsoldatin über den Verzicht ihrer Kollegin weiter.

Ad

Auch Eurosport-Experte Jochen Behle lobte die Entscheidung von Sauerbrey. "Ich zolle da noch einmal großen Respekt, dass es hier die Sportlerin war, die hergeht und sagt 'Ich fühle mich heute nicht so, dass ich heute um eine Medaille mitlaufen kann und stelle diesen Platz zur Verfügung'. Das hast du nicht oft bei Olympia. Also da Hut ab vor der Katherine", so der ehemalige Langlauftrainer bei "Hambüchen & Friends".

Olympia - Skilanglauf Nächster Dopingfall bei Olympia: Langläuferin positiv getestet VOR 5 STUNDEN

Neben der Goldmedaille im Teamsprint haben Katharina Henning und Victoria Carl zuvor schon die Silbermedaille zusammen mit Katherine Sauerbrey und Sophie Krehl in der Staffel gewonnen.

Packendes Finish: So holten Hennig und Carl Gold im Teamsprint

Olympia - Skilanglauf Power-Ranking der Gänsehaut-Momente: Hier wurden Wintermärchen wahr VOR EINER STUNDE