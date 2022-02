Sowohl ihr Trainer, als auch die ukrainischen Kommentatoren waren zunächst ratlos ob der heftig blutenden Athletin. Ein Sturz war schließlich nicht von den TV-Kameras eingefangen worden. Der ukrainischen Webseite "Obozrevatel" sagte Olekh nach dem Rennen: "Ich denke, es ist die Höhe. Wir sind hier 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Schon am Freitag hatte ich Nasenbluten, am Samstag beim Rennen wieder. Nach dem ersten Anstieg in der ersten Runde ging es los."

Die Blutung habe sie nicht stoppen können - und das war auch nicht das einzige Symptom. "Mir wurde dann auch übel, aber ich habe meine ganze Kraft aufgewendet, um das Rennen zu Ende zu laufen", erzählte die 28-Jährige.

Trainer Alexander Putsko habe gesagt, sie solle aufhören, wenn sie sich schlecht fühle. Aber Olekh gab nicht auf. Beim Sieg der Norwegerin Therese Johaug kämpfte sich Olekh als Drittletzte (Platz 60) über die Ziellinie.

Für die Athletin waren es die ersten Olympischen Spiele. Ihr Weltcup-Debüt gab sie 2021 in Finnland. Seitdem waren ein 46. Platz im 30km Klassisch und der elfte Rang mit der Staffel ihre besten Ergebnisse.

Nach dem Rennen sprach Trainer Putsko Lob aus: "Ich habe mich sehr erschrocken, als ich sie gesehen habe. Aber sie hat tollen Charakter bewiesen."

Ihr erstes Olympiarennen wird der Ukrainerin auf jeden Fall lange im Gedächtnis bleiben.

