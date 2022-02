Skilanglauf

Olympia 2022: Sensationscoups im Doppelpack - Langlauf-Bilanz lässt die Augen funkeln

In der Langlauf-Loipe von Peking haben bei den Olympischen Spielen von Peking vor allem die Frauen geglänzt: Die 4 x 5 Kilometer-Staffel lief sensationell zu Silber und das Teamsprint-Duo mit Victoria Carl und Katharina Hennig noch sensationeller zum Olympiasieg. Da war fast egal, dass die Männer in der Loipe 'nur' die Erwartungen erfüllten. Die Bilanz der Winterspiele in Sachen Langlauf.

00:02:28, vor 26 Minuten