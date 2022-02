Die Chance ist klein, geradezu winzig. Doch Katharina Hennig lässt sich vor dem wichtigsten Rennen ihrer Karriere das Träumen nicht verbieten.

"Drei Podestplätze reichen eigentlich nicht, um sich eine Medaille als Ziel zu setzen", sagt die derzeit einzige deutsche Skilangläuferin von Weltklasseformat vor dem Olympia-Showdown auf ihrer Paradestrecke: "Das heißt aber nicht, dass ich nicht davon träume."

Ad

Das Rennen am Donnerstag ( 8.00 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ) scheint wie gemalt für Hennig: 10 Kilometer, klassischer Stil, Zeitstart, Eiseskälte. Dieselben Voraussetzungen also wie Ende November, als sie beim Weltcup im finnischen Kuusamo überraschend auf Rang drei gelaufen war, nur wenige Sekunden hinter der seit Jahren alles überragenden Therese Johaug aus Norwegen. "Dieses Rennen hat mir Sicherheit gegeben", sagt die Sächsin heute.

Olympia - Skilanglauf Souverän zu Gold! Sundling und Dahlqvist feiern schwedischen Doppel-Erfolg VOR EINEM TAG

Seit 2006 keine Einzelmedaille

Die wie Kombinierer-König Eric Frenzel aus Annaberg-Buchholz stammende Hennig könnte also das seit Jahren gebeutelte deutsche Loipen-Team erlösen. Seit Sprint-Silber durch Claudia Nystad 2006 hat keine DSV-Läuferin mehr eine Einzel-Medaille bei Olympia geholt. In einem Distanzrennen ist Barbara Petzolds Gold 1980 über 10 km für die DDR noch immer die einzige deutsche Frauen-Medaille der Geschichte.

"Er lässt nichts anbrennen!" Kläbo gewinnt Gold im Ziel-Sprint

Doch die 25 Jahre alte Hennig und auch Peter Schlickenrieder sind Realisten. Peking komme wohl noch zu früh für den ganz großen Wurf, sagt der Bundestrainer, erst 2026 sei sie im perfekten Langlauf-Alter. Ein Top-Ten-Ergebnis wäre daher in Ordnung.

Zumal Hennig am Samstag als 15. im Skiathlon noch weit von ihrer Bestform entfernt war. "Mir ging es wirklich schlecht zwischendurch, ich habe Sternchen gesehen", sagte sie später.

Harte Strecke kommt Hennig eigentlich entgegen

Immerhin: Die harte Strecke kommt ihr entgegen. Gerade bei den Anstiegen könne man im von ihr bevorzugten klassischen Stil "einen schönen Schritt laufen und nicht nur die Berge hochhoppeln", sagte Hennig.

Noch immer im Hinterkopf ist aber die enttäuschende Heim-WM vor einem Jahr in Oberstdorf, als Platz 18 über 30 km ihr bestes Resultat war. "Bisher ist es mir noch nicht so oft gelungen, bei einem Großereignis richtig in Form zu sein", sagt Hennig. Ob das in Peking anders wird? "Das werden wir jetzt merken", sagte Hennig nach dem Skiathlon: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Rechnung noch aufgeht."

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Nächster Schock für Shiffrin - Tränen nach erneut frühem Aus

(SID)

Olympia - Skilanglauf Erst Fehlstart, dann Sturz: Durcheinander beim Langlauf-Sprint VOR EINEM TAG