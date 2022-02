Skilanglauf

Olympia 2022: Chaos im Viertelfinale - Sundling startet zu früh, Brennan stolpert über eigenen Stock

Im Viertelfinale zum Langlauf-Sprint der Frauen bei den Olympischen Spielen in Peking ist zu Beginn einiges los. Mitfavoritin Jonna Sundling legt einen Fehlstart hin und wird daraufhin verwarnt. Die US-Amerikanerin Rosie Brennan stürzt im Anschluss beim zweiten Start über ihren eigenen Stock. Für beide gibt es am Ende aber ein Happy End: Sundling und Brennan schaffen es in die nächste Runde.

00:01:21, vor 14 Stunden